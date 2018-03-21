Евросоюз демонстрирует дефицит демократии, считает глава МИД Польши

Он напомнил, что в соответствии с уставными документами «Евросоюз действует исключительно в границах компетенций, предоставленных ему странами-членами», а все остальные вопросы относятся к суверенным компетенциям членов ЕС.

"Дефицит демократии в ЕС — это очевидность, которая уже имеет свои последствия… ЕС может быть сильным только с помощью поддержки своих стран", — сказал Чапутович.

Министр также отметил, что «ничто так не вредит единству ЕС, как неравенство стран в области права».