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Евросоюз демонстрирует дефицит демократии, считает глава МИД Польши
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Евросоюз демонстрирует дефицит демократии, считает глава МИД Польши 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 21 мар — РИА Новости. Евросоюз демонстрирует дефицит демократии, ничто так не вредит единству ЕС, как отсутствие правового равенства стран, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая с программной речью в сейме страны.
Он напомнил, что в соответствии с уставными документами «Евросоюз действует исключительно в границах компетенций, предоставленных ему странами-членами», а все остальные вопросы относятся к суверенным компетенциям членов ЕС.
"Дефицит демократии в ЕС — это очевидность, которая уже имеет свои последствия… ЕС может быть сильным только с помощью поддержки своих стран", — сказал Чапутович.
Министр также отметил, что «ничто так не вредит единству ЕС, как неравенство стран в области права».
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.
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