Ещё
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британский посол отказался от встречи в МИД РФ 

Рамблер 2 часа назад
Британский посол в России Лори Бристоу отказался участвовать во встрече в Министерстве иностранных дел РФ по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Великобритании в Москве.
Собеседник агентства не назвал причину такого решения посла, однако отметил, что дипломатическое представительство Соединенного Королевства намерено поучаствовать в обсуждении дела бывшего полковника ГРУ «на рабочем уровне».
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что ведомство пригласило всех аккредитованных в России послов встретиться 21 марта с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства. Захарова отмечала, что встреча будет посвящена обвинениям Лондона в применении Москвой отравляющих веществ.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины135
Пенсии россиян будут считать по-новому111
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России57
Путин занялся «списком Собчак»29
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
00:27
Басков объявил о дочери от Лопыревой
Шоу-бизнес
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение