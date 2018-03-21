Британский посол отказался от встречи в МИД РФ 

Британский посол в России Лори Бристоу отказался участвовать во встрече в Министерстве иностранных дел РФ по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Великобритании в Москве.
Собеседник агентства не назвал причину такого решения посла, однако отметил, что дипломатическое представительство Соединенного Королевства намерено поучаствовать в обсуждении дела бывшего полковника ГРУ «на рабочем уровне».
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что ведомство пригласило всех аккредитованных в России послов встретиться 21 марта с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства. Захарова отмечала, что встреча будет посвящена обвинениям Лондона в применении Москвой отравляющих веществ.
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон.