Лавров подтвердил требование допустить РФ к делу Скрипаля

Лавров подтвердил требование допустить Россию к расследованию дела Скрипаля

«Главное, чтобы на это согласилась и британская сторона», — заявил он после переговоров с главой МИД Японии Таро Кано. Глава российской дипломатии добавил, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений фактов по делу Скрипаля, однако пока эти попытки тщетны. «Господин Коно сказал, что в этой истории важнее всего разъяснение фактов, мы с ним на 100 процентов согласились», — сказал Лавров. Москва не только готова к сотрудничеству с Лондоном по расследованию дела Скрипаля, но настаивает на этом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров , передает ТАСС

«Выразили надежду, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло», — прояснил министр, отметив, что заданные Москвой вопросы Лондону абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны, в них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства. По его словам, «нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений. Если этот курс будет продолжаться в виде неких новых конкретных антироссийских действий, то, конечно же, никто не отменял принцип взаимности».

«Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении "новичка" британской дипломатии? Ответ очевиден — фактов нет, а штурмом очередного дна Борис Джонсон пытается спасти честь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а, по сути, до его начала», — отметила она.

Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося Россией в военных целях. Москва отвергает обвинения.