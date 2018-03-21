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Комитет Европарламента поддержал ужесточение газового законодательства ЕС
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Комитет Европарламента поддержал ужесточение газового законодательства ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Комитет Европарламента по промышленности и энергетике поддержал в среду предложение Еврокомиссии (ЕК) по ужесточению газового законодательства ЕС, которое, в частности, предусматривает усиление контроля Брюсселя за международными газопроводами, включая «Северный поток — 2», передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
Депутаты также поддержали поправку, согласно которой «для транспортных проектов максимальная продолжительность исключений из европейских норм должна быть ограничена сроком в пять лет».
Для вступления в силу предложений ЕК по реформированию газового законодательства ЕС их теперь должен поддержать на пленарной сессии Европарламент, а затем и Совет ЕС.
ТАСС: последние новости
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