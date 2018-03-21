Макрон пожаловался на засилье английского языка в ЕС 

Фото: Ludovic Marin/EPA-EFE Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что власти Европейского союза слишком активно используют английский язык в своих официальных выступлениях на текущем этапе, когда Британия готовится выйти из ЕС.
Об этом глава Елисейского дворца заявил в Международный день франкофонии в своем выступлении в Институте Франции.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Текущая ситуация довольно парадоксальна. Английский язык, вероятно, никогда так активно не использовался в Брюсселе как сейчас, когда мы говорим о выходе Британии из ЕС.
Но эта доминация не является неизбежной. Создание определенных правил, активное использование французского и превращение его в язык, который открывает множество возможностей — всё это зависит от нас.
Было бы невежественно говорить, что французский язык — это единственный язык свободы. Люди пытали на французском языке, но и делали прекрасные вещи на французском». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Власти ЕС ранее уже заявляли о том, что английский язык «медленно, но неуклонно теряет свою значимость в Европе».
Об этом, как отмечал портал «Вести. Экономика» в начале мая 2017 г. в своем выступлении в Европейском университете Флоренции заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.