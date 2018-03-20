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В Брюсселе выразили надежду на решение спора с Варшавой по судебной реформе
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В Брюсселе выразили надежду на решение спора с Варшавой по судебной реформе 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия надеется на благополучное разрешение спора с Варшавой по судебной реформе в Польше и рассчитывает, что Евросоюзу не придется прибегнуть к процедуре по лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС, заявил во вторник первый вице-председатель исполнительной коллегии ЕС Франс Тиммерманс.
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.
"Мы надеемся на позитивный ответ со стороны польских властей, чтобы мы могли идти вперед, поскольку я считаю, что поддержание правового государства и независимых судебных институтов — это важный элемент поддержания единства ЕС", — сказал Тиммерманс журналистам по завершении заседания в Брюсселе Совета ЕС по общим делам, рассмотревшего ситуацию.
Депутаты Европарламента ранее в марте большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за допущенное властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы.
Депутаты призвали Совет ЕС потребовать от Польши выполнения ранее выдвинутых ЕК требований и в случае отказа «быстро предпринять действия в соответствиями с положениями, прописанными в статье 7 (1)».
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