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Польша передала ЕК ответ на рекомендации по вопросу судебной реформы
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Польша передала ЕК ответ на рекомендации по вопросу судебной реформы 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Польша передала Еврокомиссии ответ на рекомендации по вопросу реформы судебной системы, говорится в сообщении МИД республики.
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.
"Сегодня Польша передала Европейской комиссии ответ на рекомендации от 20 декабря 2017 года в отношении верховенства права в Польше", — говорится в сообщении.
МИД Польши отмечает, что «предоставленная позиция является результатом детального анализа возражений, поднятых комиссией в ее документе».
В ответе польская сторона представила «основные разъяснения, касающиеся опасений Европейской комиссии, подчеркнув, что решимость правительства Польши в деле проведения реформы правосудия является ответом на социальные ожидания в этой сфере, а принятые решения не отличаются от тех, функционирующих в других государствах-членах ЕС».
Польский МИД настаивает на том, что реформа правосудия в Польше «направлена на повышение его производительности и эффективности, а также восстановление необходимого баланса между исполнительной, законодательной и судебной властями при сохранении всех гарантий независимости судебной власти и независимости судей».
Польша также «подтверждает также свою приверженность к эффективному решению спора с Еврокомиссией» и заявила о «готовности для ведения дальнейшего диалога с целью выработки удовлетворяющего обе стороны решения».
Депутаты Европарламента ранее в марте большинством голосов поддержали решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за допущенное властями этой страны отступление от демократических норм в результате судебной реформы. Депутаты призвали Совет ЕС потребовать от Польши выполнения ранее выдвинутых ЕК требований и в случае отказа «быстро предпринять действия в соответствиями с положениями, прописанными в статье 7 (1)».
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