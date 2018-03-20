Польша передала ЕК ответ на рекомендации по вопросу судебной реформы

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС : она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС , констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

"Сегодня Польша передала Европейской комиссии ответ на рекомендации от 20 декабря 2017 года в отношении верховенства права в Польше", — говорится в сообщении.

МИД Польши отмечает, что «предоставленная позиция является результатом детального анализа возражений, поднятых комиссией в ее документе».

В ответе польская сторона представила «основные разъяснения, касающиеся опасений Европейской комиссии, подчеркнув, что решимость правительства Польши в деле проведения реформы правосудия является ответом на социальные ожидания в этой сфере, а принятые решения не отличаются от тех, функционирующих в других государствах-членах ЕС».

Польский МИД настаивает на том, что реформа правосудия в Польше «направлена на повышение его производительности и эффективности, а также восстановление необходимого баланса между исполнительной, законодательной и судебной властями при сохранении всех гарантий независимости судебной власти и независимости судей».

Польша также «подтверждает также свою приверженность к эффективному решению спора с Еврокомиссией» и заявила о «готовности для ведения дальнейшего диалога с целью выработки удовлетворяющего обе стороны решения».