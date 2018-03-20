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Меркель неизвестно о предложении Лондона заключить таможенный союз с ЕС
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Меркель неизвестно о предложении Лондона заключить таможенный союз с ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей неизвестно о предложении Великобритании заключить таможенный союз с Евросоюзом. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я не знаю о предложении Великобритании о таможенном партнерстве, о таможенном союзе. Или я просто что-то упустила. Мы очень внимательно слушали последнюю речь (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй… Однако переговоры еще не начинались, мы должны сейчас сначала согласовать наши основные линии для переговоров", — сказала Меркель.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй назвала справедливую плату за Brexit.
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