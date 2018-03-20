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Меркель заявила, что не знает о предложении таможенного союза Лондона с ЕС
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Меркель заявила, что не знает о предложении таможенного союза Лондона с ЕС 

РИА Новости 1 час назад
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей неизвестно о предложении Великобритании заключить таможенный союз с ЕС.
Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопросы журналистов о том, может ли подобное соглашение стать решением для спорного вопроса о пограничном переходе с Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС.
"Я не знаю о предложении Великобритании о таможенном партнерстве, о таможенном союзе. Или я просто что-то упустила. Мы очень внимательно слушали последнюю речь (премьер-министра Великобритании) Терезы Мэй… Однако переговоры еще не начинались, мы должны сейчас сначала согласовать наши основные линии для переговоров", — сказала Меркель.
Главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье в понедельник сообщил, что Евросоюз и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о «разводе».
Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.
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