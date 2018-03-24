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Голосование по кандидатуре Туруля отменено
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Голосование в парламенте Каталонии по кандидатуре Туруля отменено 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голосование в парламенте Каталонии по кандидатуре Жорди Туруля на пост главы женералитета отменено, поскольку кандидат арестован и лично не присутствует в парламенте, заявил спикер Роже Торрен.
В четверг в парламенте Каталонии состоялось первое голосование по кандидатуре Туруля на пост главы женералитета. Претенденту не удалось набрать необходимое для утверждения в первом туре абсолютное большинство. Второй тур был назначен на субботу — для утверждения достаточно простого большинства голосов. Однако ранее Конституционный суд Испании заявил, что кандидат должен лично присутствовать в парламенте.
"Это ненормальная ситуация, Туруль должен был присутствовать здесь, не должно было быть внешнего вмешательства. Кандидат на пост главы женералитета в тюрьме вместе с другими депутатами", — сказал Торрен в начале заседания. "Заседание отменено", — добавил он.
Ранее отмены заседания потребовали представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании.
Впрочем, заседание продолжается, в настоящее время депутаты от различных партий высказывают свое мнение по поводу последних событий в Каталонии.
В четверг судья Верховного суда Испании Пабло Льярена предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Пятеро политиков, в том числе кандидат на пост главы женералитета Жорди Туруль, арестованы. Кроме того, судья выдал международные ордера на арест шести политиков, находящихся за пределами Испании, в том числе Карлеса Пучдемона.
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