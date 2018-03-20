СМИ: Дамаск осудил решение Совета ЕС об ужесточении санкций против Сирии

В заявлении, переданном во вторник агентством SANA , подчеркивается, что все обвинения со стороны ЕС об использовании Дамаском химического оружия против мирного населения «полностью сфабрикованы» и ведут «к утрате доверия».

В сообщении также отмечается, что сирийские власти уже неоднократно предоставляли информацию о том, что в стране «полностью отсутствует химическое оружие».

В понедельник ЕС ужесточил санкции против Сирии, внеся трех ученых и одного военного из этой страны в черный список «за их роль в создании химоружия и его использовании против мирного населения», сообщалось в соответствующем заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД

Черный список ЕС по Сирии всего включает 261 физическое лицо и 67 компаний. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать с ними любые отношения, их банковские активы в Европе подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны ЕС.