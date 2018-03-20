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Германия надеется на укрепление отношений добрососедства и дружбы с Польшей
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Германия надеется на укрепление отношений добрососедства и дружбы с Польшей 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Варшава, 20 марта /Синьхуа/ — Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник в Варшаве заявила, что правительство Германии надеется на дальнейшее укрепление отношений добрососедства и дружбы с правительством Польши.
А. Меркель в понедельник прибыла в Варшаву с однодневным визитом. Во время ее встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обсуждались двустороннее сотрудничество, выход Великобритании из Евросоюза, бюджет ЕС, энергетическая безопасность, кризис беженцев и другие вопросы.
На совместной пресс-конференции по итогам встречи А. Меркель упомянула недавнюю поездку нового министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Польшу. «Мы надеемся, что эти визиты демонстрируют, что несмотря на нынешнюю сложную обстановку, мы, как соседи, тесно связаны друг с другом, и надеемся вместе идти вперед, продолжать развивать хорошие отношения», — сказала она.
А. Меркель отметила, что тесные экономические связи — важный позитивный фактор в отношениях между Германией и Польшей. При этом она подчеркнула, что Германия твердо поддерживает механизм «Веймарский треугольник», а также будет продолжать принимать участие во встречах в рамках данного механизма.
"Веймарский треугольник" — механизм регулярных встреч для координации позиций и укрепления сотрудничества между Германией, Польшей и Францией.
А. Меркель положительно отозвалась о том, что переговоры между Польшей и Комиссией ЕС по вопросу судебной реформы в Польше идут в позитивном направлении. «Польша поддерживает тесные консультации с ЕС по вопросу судебной реформы, и я надеюсь, что стороны смогут найти эффективное решение», — заявила она.
М. Моравецкий заявил, что Польша готова привнести новое практическое содержание в сотрудничество с Германией на двустороннем, европейском и глобальном уровнях.
А. Меркель также встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой.
Напомним, 14 марта А. Меркель в четвертый раз была избрана на пост канцлера ФРГ. Польша стала второй страной, которую посетила А. Меркель после своего избрания. —0—
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