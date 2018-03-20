Германия надеется на укрепление отношений добрососедства и дружбы с Польшей

А. Меркель в понедельник прибыла в Варшаву с однодневным визитом. Во время ее встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обсуждались двустороннее сотрудничество, выход Великобритании из Евросоюза , бюджет ЕС, энергетическая безопасность, кризис беженцев и другие вопросы.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи А. Меркель упомянула недавнюю поездку нового министра иностранных дел Германии Хайко Мааса в Польшу. «Мы надеемся, что эти визиты демонстрируют, что несмотря на нынешнюю сложную обстановку, мы, как соседи, тесно связаны друг с другом, и надеемся вместе идти вперед, продолжать развивать хорошие отношения», — сказала она.

А. Меркель отметила, что тесные экономические связи — важный позитивный фактор в отношениях между Германией и Польшей. При этом она подчеркнула, что Германия твердо поддерживает механизм «Веймарский треугольник», а также будет продолжать принимать участие во встречах в рамках данного механизма.

"Веймарский треугольник" — механизм регулярных встреч для координации позиций и укрепления сотрудничества между Германией, Польшей и Францией

А. Меркель положительно отозвалась о том, что переговоры между Польшей и Комиссией ЕС по вопросу судебной реформы в Польше идут в позитивном направлении. «Польша поддерживает тесные консультации с ЕС по вопросу судебной реформы, и я надеюсь, что стороны смогут найти эффективное решение», — заявила она.

М. Моравецкий заявил, что Польша готова привнести новое практическое содержание в сотрудничество с Германией на двустороннем, европейском и глобальном уровнях.

А. Меркель также встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

Напомним, 14 марта А. Меркель в четвертый раз была избрана на пост канцлера ФРГ. Польша стала второй страной, которую посетила А. Меркель после своего избрания. —0—