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Великобритания должна будет вносить средства в общий бюджет ЕС до 2020 года
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Великобритания должна будет вносить средства в общий бюджет ЕС до 2020 года 

РИА Новости 4 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Мария Князева. Великобритания, несмотря на планируемый выход из состава Евросоюза в марте 2019 года, должна будет продолжить вносить средства в общий бюджет ЕС в 2019 и 2020 годах, свидетельствует текст предварительной договоренности по условиям Brexit между ЕС и Великобританией.
"На 2019 и 2020 годы Соединенное королевство должна будет делать взносы и участвовать в имплементации бюджетов ЕС", — говорится в документе.
Бюджет ЕС в основном состоит из взносов стран-членов ЕС. На эти условия, исходя из заявления Еврокомиссии, согласились и ЕС, и Великобритания.
Евросоюзом регулярно принимаются многолетние финансовые планы (MFF), с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Нынешний семилетний финплан покрывает период с 2014 по 2020 годы. Следовательно, он был составлен и согласован всеми странами союза до известия о Brexit и с учетом взносов Великобритании в бюджет ЕС вплоть до конца 2020 года.
Главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пресс-конференции в понедельник сообщил, что ЕС и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о «разводе». Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.
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