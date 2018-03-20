Туск назвал главные темы саммита ЕС

"Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию , которая в настоящее время ведет переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по ведению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям", — заявил Туск.

Тему различных сценариев действий ЕС Еврокомиссия подробно раскрыла в течение двух последних недель. Речь идет о мерах по защите своего рынка от избытка стали и алюминия, иску в ВТО и ответным торговым ограничениям против США.

"Во-вторых, мы будем обсуждать переговоры по Brexit и то, как подойти к остающейся части переговоров с Великобританией. Нам необходима широкая переговорная стратегия, поэтому я хочу, чтобы определили набор принципов строительства будущих отношений с Соединенным королевством", — заявил Туск. Cогласование будущих отношений ЕС и Великобритании — это второй этап переговоров по Brexit, который предполагалось начать с начала этого года, однако этого не произошло до сих пор в результате непреодоленных разногласий первого этапа дискуссий, посвященных условиям «европейского развода». Стороны так и не смогли согласовать режим прозрачности границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Туск констатировал, что в понедельник переговорщики ЕС и Великобритании «смогли достичь соглашения лишь по части положений соглашения о выходе». «Вопрос о том, сможет ли Европейский совет (саммит ЕС) одобрить это, пока остается открытым», — заявил он.