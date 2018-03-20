Ещё
Туск назвал главные темы саммита ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск назвал главные темы саммита ЕС 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Главными темами саммита ЕС 22-23 марта в Брюсселе станет обсуждение планов США ввести торговые пошлины на металлы, а также принятие решений по второму этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом написал во вторник глава Европейского совета Дональд Туск в открытом письме — приглашении лидерам 28 стран Евросоюза на саммит.
"Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведет переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по ведению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям", — заявил Туск.
Тему различных сценариев действий ЕС Еврокомиссия подробно раскрыла в течение двух последних недель. Речь идет о мерах по защите своего рынка от избытка стали и алюминия, иску в ВТО и ответным торговым ограничениям против США.
"Во-вторых, мы будем обсуждать переговоры по Brexit и то, как подойти к остающейся части переговоров с Великобританией. Нам необходима широкая переговорная стратегия, поэтому я хочу, чтобы определили набор принципов строительства будущих отношений с Соединенным королевством", — заявил Туск. Cогласование будущих отношений ЕС и Великобритании — это второй этап переговоров по Brexit, который предполагалось начать с начала этого года, однако этого не произошло до сих пор в результате непреодоленных разногласий первого этапа дискуссий, посвященных условиям «европейского развода». Стороны так и не смогли согласовать режим прозрачности границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.
Туск констатировал, что в понедельник переговорщики ЕС и Великобритании «смогли достичь соглашения лишь по части положений соглашения о выходе». «Вопрос о том, сможет ли Европейский совет (саммит ЕС) одобрить это, пока остается открытым», — заявил он.
Переговоры на саммите по Brexit будут происходить без премьер-министра Терезы Мэй. Лидеры ЕС в первый день саммита выразят ей, по словам Туска, «полную поддержку в связи с инцидентом в Солсбери», а затем попросят удалиться.
ТАСС: последние новости
Джонсон: у Лондона есть доказательства производства РФ отравляющего вещества "Новичок" Могерини заявила, что перспективы сирийского урегулирования выглядят очень призрачно МИД: последствия дела Скрипаля могут быть серьезными, РФ по-прежнему готова сотрудничать
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России62
Отец Литвиненко назвал убийцу сына127
Россияне приготовились затянуть пояса357
Кто не поздравил Путина и другие события дня51
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля14
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение