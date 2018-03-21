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Туск рекомендовал лидерам ЕС одобрить на саммите стратегию по будущим отношения с Лондоном
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Туск рекомендовал лидерам ЕС одобрить на саммите стратегию по будущим отношения с Лондоном 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Глава Евросовета Дональд Туск рекомендовал лидерам 27 стран — членов Евросоюза одобрить на саммите 23 марта стратегию сообщества по будущим отношениям с Великобританией после выхода королевства из состава ЕС.
"Я только что рекомендовал лидерам 27 стран приветствовать соглашение по переходному периоду", — сообщил он в среду на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Туска, «переходный период позволит отсрочить все негативные последствия Brexit еще на 21 месяц».
Ранее во вторник представитель ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что на саммите Евросоюза одобрят стратегию сообщества по будущим отношениям с Великобританией. Кроме того, по словам дипломата, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проинформирует лидеров стран-участниц встречи по прогрессу на переговорах с Великобританией.
Согласно Лиссабонскому соглашению, Великобритания должна формально покинуть ЕС ровно через два года после письменного уведомления Европейского совета о выходе. После этого наступит переходный период, который продлится 21 месяц — до 31 декабря 2020 года. Продолжительность и условия переходного периода пока не зафиксированы в документах и являются предметом торга Брюсселя и Лондона.
Изначально предполагалось, что саммит глав государств и правительств ЕС 22-23 марта утвердит текст соглашения об организованном выходе Великобритании из ЕС. Теперь саммит сможет лишь одобрить промежуточную версию этого документа.
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