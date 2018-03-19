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Европейские автопроизводители обеспокоились из-за Brexit
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Европейские автопроизводители обеспокоились из-за Brexit 

РИА Новости 47 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости, Мария Князева. Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обеспокоена возможностью проблем на автомобильном рынке Евросоюза ввиду Brexit, свидетельствует сообщение ассоциации.
"Ассоциация призывает переговорщиков (по Brexit — ред.) срочно обратить внимание на специфические вопросы (автомобильного — ред.) сектора", чтобы избежать потенциальных проблем из-за отделения страны от союза, говорится в релизе.
Беспокойство, в частности, вызывает вопрос о том, можно ли будет продавать в Евросоюзе после Brexit машины, одобренные властями Великобритании, и наоборот — в Великобритании продавать авто, сертифицированные в странах ЕС, указывает ACEA.
Законодательство Евросоюза в настоящее время требует, чтобы машины, перед тем как попасть на рынок, тестировались национальными техническими службами стран ЕС на предмет соответствия стандартам Евросоюза в области окружающей среды и безопасности.
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