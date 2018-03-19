ЕС ввел санкции против четырех подозреваемых в разработке химоружия в Сирии

БРЮССЕЛЬ , 19 мар — РИА Новости ЕС расширил санкционный список против представителей сирийских властей, подозреваемых Брюсселем в причастности к разработке и применению химоружия, включив в него одного военного и трех исследователей госучреждения, говорится в сообщении совета по иностранным делам.

"Совет добавил четырех человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС в отношении сирийского режима за их роль в разработке и применении химического оружия против гражданского населения… В их число входят высокопоставленный военный чиновник и трое ученых, работающих в правительственном научно-исследовательском центре", — говорится в сообщении.

В июле 2017 года ЕС уже ввел ограничительные меры в отношении сирийских лиц из-за обвинений в разработке и применении химического оружия. Таким образом, общее число лиц, в отношении которых введены санкции, составило 261 человек.