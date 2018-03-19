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ЕС ввел санкции против четырех подозреваемых в разработке химоружия в Сирии
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ЕС ввел санкции против четырех подозреваемых в разработке химоружия в Сирии 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. ЕС расширил санкционный список против представителей сирийских властей, подозреваемых Брюсселем в причастности к разработке и применению химоружия, включив в него одного военного и трех исследователей госучреждения, говорится в сообщении совета по иностранным делам.
"Совет добавил четырех человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС в отношении сирийского режима за их роль в разработке и применении химического оружия против гражданского населения… В их число входят высокопоставленный военный чиновник и трое ученых, работающих в правительственном научно-исследовательском центре", — говорится в сообщении.
В июле 2017 года ЕС уже ввел ограничительные меры в отношении сирийских лиц из-за обвинений в разработке и применении химического оружия. Таким образом, общее число лиц, в отношении которых введены санкции, составило 261 человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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