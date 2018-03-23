Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля

Участники саммита выразили солидарность с Лондоном и пообещали Великобритании помощь в расследовании инцидента, говорится в опубликованном в ночь на пятницу итоговом заявлении, передает ТАСС

«Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ , и нет другого вероятного объяснения, — говорится в заявлении. — Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента».

«Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. ЕС продолжит пристально следить за этим делом», — отмечается в документе.