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Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля
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Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Участники саммита выразили солидарность с Лондоном и пообещали Великобритании помощь в расследовании инцидента, говорится в опубликованном в ночь на пятницу итоговом заявлении, передает ТАСС.
«Саммит ЕС чрезвычайно серьезно воспринимает оценку правительства Соединенного Королевства, что ответственность с высокой вероятностью несет РФ, и нет другого вероятного объяснения, — говорится в заявлении. — Саммит ЕС в самой категорической форме осуждает недавнюю атаку в Солсбери, выражает глубочайшие соболезнования всем тем, чьи жизни подверглись риску, и предлагает помощь в расследовании инцидента».
«Страны ЕС договорились координировать свои действия по возможным последствиям в свете ответа, который предоставят российские власти. ЕС продолжит пристально следить за этим делом», — отмечается в документе.
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