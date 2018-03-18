Франция не признает выборы в Крыму

Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России. Об этом заявили в пресс-службе французского МИД.
«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.
Дипломаты отмечают, что Франция «не признаёт проведение президентских выборов России» на территории Крыма.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что международные партнёры Украины не признают выборы президента России на полуострове.
12 марта в ЕС заявили, что считают незаконным проведение выборов в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.