Франция не признает выборы в Крыму

Франция заявила о непризнании выборов президента России в Крыму

Франция не намерена признавать проведение в Крыму выборов президента России. Об этом заявили в пресс-службе французского МИД

«Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что Франция «не признаёт проведение президентских выборов России » на территории Крыма.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, что международные партнёры Украины не признают выборы президента России на полуострове.

12 марта в ЕС заявили, что считают незаконным проведение выборов в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.