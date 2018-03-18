Мэй и Моравецкий обсудили ситуацию по делу Скрипаля

Мэй и Моравецкий обсудили ситуацию по инциденту в Солсбери

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с британской коллегой Терезой Мэй ситуацию с инцидентом в Солсбери. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на пресс-секретаря правительства Йоанну Копциньску. «Химическая атака, которая произошла на территории Великобритании, является угрозой не только для этой страны, но и для других стран на территории Европы и Евросоюза. Поэтому состоялся разговор премьеров. Вывод такой, что реакция должна быть солидарной, не только двусторонней, но всех стран-членов ЕС», — рассказала Копциньская. По её словам, телефонный разговор между премьерами состоялся по инциативе Мэй, которая хотела обсудить дальнейшие шаги в отношении России Ранее Тереза Мэй и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.