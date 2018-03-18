На участке в Брюсселе отметили беспрецедентную активность избирателей

"Активность избирателей беспрецедентная, за все годы, что я работаю здесь, такое впервые. И люди продолжают приходить", — сообщил он. Беспрецедентная активность избирателей отмечена на участке для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Брюсселе , сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии Дмитрий Бородин

Расходящаяся на три ветки очередь избирателей выстроилась на расстоянии примерно 30 метров в зале приемов посольства. Россияне, живущие в Бельгии и многие годы голосующие в этой стране, также заявили корреспонденту РИА Новости, что впервые видят здесь на выборах такую очередь.

Выборы проходят при усиленных мерах безопасности у входа в посольство.