Эксперты ОЗХО приедут в Британию по делу Скрипаля

Эксперты ОЗХО приедут в Британию по делу отравления в Солсбери

"Независимые эксперты из ОЗХО приедут в Великобританию завтра, чтобы начать расследование использования нервно-паралитического отравляющего вещества, использованного в попытке убийства господина Скрипаля и его дочери 4 марта", — говорится в заявлении МИД, в воскресенье поступившем в РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химоружия ОЗХО приедут в Великобританию в понедельник, представители организации будут исследовать пробы отравляющего вещества, примененного в Солсбери против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает пресс-служба МИД Великобритании.

Группа специалистов встретится представителями лаборатории министерства обороны Великобритании, а также полиции. По информации МИД, пробы будут направлены в отобранные ОЗХО международные лаборатории. Проверка результатов исследования, как ожидается, займет "минимум две недели".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.