Британия готова допустить Россию до «дела Скрипаля»

Великобритания готова допустить Россию до расследования «дела Скрипаля»

"Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни", — сказал он.

На вопрос ведущего телеканала Би-Би-Си Эндрю Марра, предоставит ли Британия доступ российской стороне к расследованию отравления граждан России Юлии Скрипаль и смерти Николая Глушкова, министр ответил, что Лондон готов к этому.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", — заявил Джонсон.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.