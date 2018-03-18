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Великобритания посчитала российские санкции бесполезными
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Великобритания посчитала российские санкции бесполезными 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посчитал санкции, которые применила Москва по отношению к Лондону, бесполезными. Об этом он написал в колонке для The Sun.
«Эти бесполезные меры будут наказанием только для обычных россиян, лишив их безвредных возможностей учить английский и подавать заявки на британские визы», — так Джонсон прокомментировал решение российской стороны выслать 23 британских дипломата и закрытие Британского совета. По мнению министра, в настоящее время Россия оказалась в изоляции.
МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.
>>Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Такое решение последовало после того, как 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Поводом для международного скандала стало отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.
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