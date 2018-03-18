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У Лондона нашлись доказательства против России
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Джонсон: у Лондона есть доказательства производства РФ отравляющего вещества «Новичок» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Великобритания обладает доказательствами того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок".
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Об этом глава британского МИД Борис Джонсон заявил в воскресенье в интервью телеканалу Би-би-си.
"У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних 10 лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала [вещество] "Новичок", — утверждает он.
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