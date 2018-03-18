В Польше прошли митинги против расизма

Варшаве и ряде других польских городов прошли марши против расизма и антисемитизма в стране. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Отмечается, что в акции приняли участие сотни людей. В крупнейшей демонстрации, проведённой в столице, по оценкам полиции, участвовали около 500 человек.

Как заявляли организаторы, митинги должны стать выражением опасений в связи с «растущей волной расизма и фашизма в Польше ».