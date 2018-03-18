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В Польше прошли митинги против расизма
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В Польше прошли митинги против расизма 

RT на русском 13 часов назад
Фото: РИА Новости
В Варшаве и ряде других польских городов прошли марши против расизма и антисемитизма в стране. Об этом сообщает Gazeta Prawna.
Отмечается, что в акции приняли участие сотни людей. В крупнейшей демонстрации, проведённой в столице, по оценкам полиции, участвовали около 500 человек.
Как заявляли организаторы, митинги должны стать выражением опасений в связи с «растущей волной расизма и фашизма в Польше».
Украинские радикалы 4 марта во Львове провели факельный марш, который имел антипольский характер.
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