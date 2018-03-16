Останки Сальвадора Дали вновь похоронили

В Испании захоронили эксгумированные останки Сальвадора Дали

Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, эксгумированные летом 2017 года для проведения теста на отцовство, вернули в Театр-музей в Фигерасе, передаёт ABC

«Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса», — цитирует издание заявление фонда «Гала — Сальвадор Дали».

Отмечается, что процедура началась в четверг, 15 марта, в 18:00 по местному времени (20:00 мск) и завершилась в 01:15 (03:15 мск) пятницы.

Останки художника были эксгумированы 20 июля 2017 года по требованию испанки Пилар Абель, утверждавшей, что Дали был её отцом. Результаты ДНК-теста показали, что женщина не является его дочерью.