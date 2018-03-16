Ещё
Останки Сальвадора Дали вновь похоронили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании захоронили эксгумированные останки Сальвадора Дали 

RT на русском 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, эксгумированные летом 2017 года для проведения теста на отцовство, вернули в Театр-музей в Фигерасе, передаёт ABC.
«Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса», — цитирует издание заявление фонда «Гала — Сальвадор Дали».
Отмечается, что процедура началась в четверг, 15 марта, в 18:00 по местному времени (20:00 мск) и завершилась в 01:15 (03:15 мск) пятницы.
Останки художника были эксгумированы 20 июля 2017 года по требованию испанки Пилар Абель, утверждавшей, что Дали был её отцом. Результаты ДНК-теста показали, что женщина не является его дочерью.
RT на русском: последние новости
В МИД России сообщили о запросе консульского доступа к дочери Скрипаля Неизвестный атаковал полицейского возле здания парламента в Вене Немецкий политик рассказал, что посла Украины в Берлине призвали не вмешиваться в дела Германии
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии327
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля711
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»70
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского32
Россия бьется со смертельно опасным противником410
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение