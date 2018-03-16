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Болгария и Австрия призывают к усилению безопасности на внешней границе ЕС
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Болгария и Австрия призывают к усилению безопасности на внешней границе ЕС 

ИА Синьхуа 16 марта 2018
София, 16 марта /Синьхуа/ — Европа способна противодействовать многим вызовам только при условии обеспечения безопасности на внешней границе ЕС. Об этом в четверг на совместной пресс-конференции заявили премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Последний отметил, что Болгария и Австрия, председательствующие в ЕС в 2018 году, считают, что при строительстве сильной Европы необходимо обеспечить безопасность на внешней границе ЕС для противодействия вызовам нелегальной миграции и терроризма. По его словам, «Европа без границ» может функционировать только при условии усиления безопасности на внешней границе ЕС.
С. Курц подчеркнул, что Европа должна провести диалог с Турцией, сторонам следует сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией и терроризмом. Он добавил, что ЕС необходимо как можно скорее принять в свой состав страны Западных Балкан, что станет одним из путей к усилению безопасности на внешней границе Евросоюза.
По мнению Б. Борисова, крупнейший вопрос, стоящий перед ЕС, по-прежнему находится в сфере безопасности. Он подчеркнул, что все страны должны сотрудничать в сферах пресечения нелегальной иммиграции и борьбы против терроризма, отметив, что именно по этой причине Болгария активно посредничает между ЕС и Турцией, стараясь смягчить напряженность в их отношениях.
С. Курц в четверг нанес рабочий визит в Болгарию, которая в 2007 году присоединилась к Евросоюзу и сейчас председательствует в ЕС. Австрия сменит ее на этом посту с 1 июля. —0—
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