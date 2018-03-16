Ещё
Казахстан и ЕС разработают схему партнерства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан и ЕС разработают схему реализации соглашения о партнерстве 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился с главой представительства Евросоюза в Астане послом Траяном Христеа для обсуждения перспектив дальнейшего развития отношений между Казахстаном и ЕС, сообщила в пятницу пресс-служба МИД республики.
"Стороны согласились с необходимостью приступить к разработке дорожной карты, которая будет отражать совместные шаги по имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подписанного в Астане 21 декабря 2015 года", — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент соглашение находится в режиме временного применения до его ратификации всеми 28 государствами-членами ЕС: при этом 23 государства ЕС и Европарламент уже утвердили его, указывается в пресс-релизе.
Кроме того, Абдрахманов и Христеа рассмотрели перспективные направления взаимодействия в сфере взаимосвязанности и развития транспортно-логистических связей на евразийском континенте, а также позитивные тенденции в сотрудничестве между государствами Центральной Азии. Глава представительства ЕС сообщил о разрабатываемой Евросоюзом стратегии по взаимосвязанности между Европой и Азией, которую планируется утвердить до саммита форума "Азия-Европа" в октябре этого года.
Также, по его словам, продолжается процесс выработки новой стратегии ЕС по Центральной Азии, в котором активно участвуют страны региона, включая Казахстан. Предполагается, что новая стратегия ЕС будет принята в начале второго полугодия 2019 года.
РИА Новости: последние новости
Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери после отравления Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям112
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле270
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1263
Поклонская «подложила свинью» Собчак345
Атомные подлодки РФ дошли до США82
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение