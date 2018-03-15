Польша аргументировала создание дивизии на востоке страны

Польша аргументировала создание новой дивизии на востоке страны

«Я планирую создание на востоке новой дивизии профессиональной армии», — цитирует ТАСС Блащака. Министр обороны Польши Мариуш Блащак официально заявил, что на востоке страны планируется развернуть новую дивизию.

Министр отметил, что Польша собирается произвести частичную «передислокацию войск с запада на восток» в целях укрепления оборонного потенциала. По его словам, Польша стремится к увеличению численности войск НАТО в стране.

Президент Польши Анджей Дуда при этом назвал главным вызовом для польской безопасности «непредсказуемость политики России ».

«Россия показывает, что готова прибегнуть к военной силе для достижения своих целей, осознанно нарушает международное право, — заявил он.

Дуда подчеркнул, что поведение Москвы заставляет Польшу действовать, так как «это опасно для нас, соседей России и всего международного сообщества».

В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава заботится о безопасности восточной границы Евросоюза

О создании новой дивизии на востоке Польши сообщалось еще в январе. Польские военные эксперты, объясняя необходимость создания новой дивизии, приводили в качестве доказательства тот факт, что под Варшавой находится лишь одна первая танковая бригада 16-й механизированной дивизии, сил которой недостаточно для отражения «российской агрессии», сообшал Topwar.