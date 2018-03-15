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Британия построит центр по защите от химоружия
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Британия построит центр по защите от химоружия 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Великобритания выделит 48 млн фунтов стерлингов (67,1 млн долларов) на строительство центра по защите от химического оружия после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
По данным британских СМИ, в четверг об этом сообщит министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ожидается, что центр будет расположен на территории Лаборатории научно-технических оборонных исследований, передает РИА «Новости».
Как сообщает Би-би-си, Уильямсон заявит, что атака на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь продемонстрировала возрастающую опасность, которую представляет для Великобритании химическое оружие.
В среду глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов.
Ранее в числе возможных санкций Лондона в отношении России из-за «причастности» к отравлению Скрипаля называлось отключение российских банков от международной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реальность ввода этого ограничения, а также писала, почему британские угрозы лишь стимулируют российские банки.
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