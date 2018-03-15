Британия построит центр по защите от химоружия 

Великобритания выделит 48 млн фунтов стерлингов (67,1 млн долларов) на строительство центра по защите от химического оружия после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
По данным британских СМИ, в четверг об этом сообщит министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Ожидается, что центр будет расположен на территории Лаборатории научно-технических оборонных исследований, передает РИА «Новости».
Как сообщает Би-би-си, Уильямсон заявит, что атака на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь продемонстрировала возрастающую опасность, которую представляет для Великобритании химическое оружие.
В среду глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов.
Ранее в числе возможных санкций Лондона в отношении России из-за «причастности» к отравлению Скрипаля называлось отключение российских банков от международной системы SWIFT.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала реальность ввода этого ограничения, а также писала, почему британские угрозы лишь стимулируют российские банки.