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Премьер Словакии заявил о готовности уйти в отставку
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Премьер Словакии заявил о готовности уйти в отставку 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Словацкий премьер Роберт Фицо заявил в среду вечером, что готов уйти в отставку со своего поста.
"Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку", — сообщил Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.
Ранее сообщалось, что депутаты Словацкого национального совета (парламента) на специальном заседании в следующий понедельник рассмотрят вопрос о доверии премьеру Роберту Фицо. В том случае, если депутаты большинством голосов примут решение о недоверии премьеру, должен будет уйти в отставку и весь кабинет.
Серьезный политический кризис разразился в Словакии две недели назад после убийства журналиста Яна Куциака и его невесты. Куциак длительное время вел расследования о связях мафиозных структур с политиками. По словам президента полиции Тибора Гашпара, профессиональная деятельность журналиста рассматривается в ходе расследования в качестве основного мотива убийства.
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