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Глава МИД ФРГ выразил обеспокоенность из-за дела Скрипаля
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Глава МИД ФРГ выразил обеспокоенность в связи с делом Скрипаля 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Reuters
Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление властей Великобритании о высылке российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Мы крайне озабочены делом вокруг атаки с применением отравляющего газа и очень серьёзно воспринимаем оценки британского правительства», — цитирует Мааса РИА Новости.
Он также отметил, что Россия была и остаётся самым большим соседом Европы.
«Нам нужны конструктивные каналы диалога на наибольшем количестве уровней со всей серьёзностью с обеих сторон», — подчеркнул министр.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте сообщила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
В МИД России заверили, что ответные меры на действия Лондона не заставят себя ждать.
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