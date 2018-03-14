Глава МИД ФРГ выразил обеспокоенность из-за дела Скрипаля

Новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявление властей Великобритании о высылке российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Мы крайне озабочены делом вокруг атаки с применением отравляющего газа и очень серьёзно воспринимаем оценки британского правительства», — цитирует Мааса РИА Новости.
Он также отметил, что Россия была и остаётся самым большим соседом Европы.
«Нам нужны конструктивные каналы диалога на наибольшем количестве уровней со всей серьёзностью с обеих сторон», — подчеркнул министр.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте сообщила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
В МИД России заверили, что ответные меры на действия Лондона не заставят себя ждать.