Экс-мэр Лондона: меры против России преждевременны

Экс-мэр Лондона считает меры Британии в отношении России преждевременными

«Я считаю, что они таковыми и являются. Мы проходили через это последние несколько лет. В некотором роде, в Европе царит паранойя по поводу президента Путина и его защиты российских интересов. Каждая страна защищает свои интересы», — добавил Ливингстон.

«Нам нужно дождаться полного полицейского доклада по расследованию, и очень может быть, что Россия никак не причастна ко всему этому… Если бы Россия хотела убить этого человека, то он был бы убит ещё в момент заключения в тюрьме много лет назад. Если Россия решила подождать с его убийством, то почему использовала химическое оружие, которое определённо выставляет её виновной? Есть множество простых способов убить человека без оставления всех этих «отпечатков пальцев», — заявил бывший мэр в разговоре с RT. По словам Ливингстона, решения британского правительства были сделаны в «безумной спешке», а общественности следует дождаться результатов расследования, которое ведёт полиция.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте сообщила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».

12 марта Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.