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Экс-мэр Лондона: меры против России преждевременны
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В ООН сорвали выступление России

Экс-мэр Лондона считает меры Британии в отношении России преждевременными 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: Reuters
Бывший мэр Лондона Кен Ливингстон заявил, что меры, принятые Великобританией в отношении России, являются преждевременными.
«Я считаю, что они таковыми и являются. Мы проходили через это последние несколько лет. В некотором роде, в Европе царит паранойя по поводу президента Путина и его защиты российских интересов. Каждая страна защищает свои интересы», — добавил Ливингстон.
По словам Ливингстона, решения британского правительства были сделаны в «безумной спешке», а общественности следует дождаться результатов расследования, которое ведёт полиция.
«Нам нужно дождаться полного полицейского доклада по расследованию, и очень может быть, что Россия никак не причастна ко всему этому… Если бы Россия хотела убить этого человека, то он был бы убит ещё в момент заключения в тюрьме много лет назад. Если Россия решила подождать с его убийством, то почему использовала химическое оружие, которое определённо выставляет её виновной? Есть множество простых способов убить человека без оставления всех этих «отпечатков пальцев», — заявил бывший мэр в разговоре с RT.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте сообщила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
12 марта Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
RT на русском: последние новости
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