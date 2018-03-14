Москва напомнила Лондону о серийных убийцах

Захарова: Россия ожидает от Великобритании выдачи 40 преступников

"Среди этих более чем 40 людей есть серийные убийцы. И вот эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, эти люди давно получили статус беженцев, получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки" — сказала Захарова. Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, обвиняемых в преступлениях. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в ходе передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Она отметила, что по линии спецслужб и военных Россия и Великобритания не контактируют "уже очень давно".

Ранее сообщалось, что Россия официально запросила у Великобритании информацию об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.