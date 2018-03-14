Москва напомнила Лондону о серийных убийцах

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Захарова: Россия ожидает от Великобритании выдачи 40 преступников 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, обвиняемых в преступлениях. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила в ходе передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Среди этих более чем 40 людей есть серийные убийцы. И вот эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, эти люди давно получили статус беженцев, получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки" — сказала Захарова.
Она отметила, что по линии спецслужб и военных Россия и Великобритания не контактируют "уже очень давно".
Ранее сообщалось, что Россия официально запросила у Великобритании информацию об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова.
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