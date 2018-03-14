Посольство России запросило данные о смерти Глушкова

«Расследование ведётся абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Всё это не может не вызывать сожаления», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в Лондоне не нацелены на сотрудничество.