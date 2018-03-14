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Посольство России запросило данные о смерти Глушкова
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Посольство России запросило у Великобритании данные о смерти Глушкова 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Посольство России официально запросило нотой информацию о смерти российского бизнесмена Николая Глушкова. Об этом сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства.
«Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина», — приводит его слова РИА Новости.
Он выразил сожаление в связи с тем, что в Лондоне не нацелены на сотрудничество.
«Расследование ведётся абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Всё это не может не вызывать сожаления», — подчеркнул пресс-секретарь посольства.
13 марта стало известно, что скончался осуждённый по делу о хищении соратник Бориса Березовского Николай Глушков.
В марте 2017 года Савёловский суд заочно приговорил Глушкова к восьми годам заключения по делу о хищении у «Аэрофлота» более $122 млн
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