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Германия продолжит работу в «нормандском формате» в рамках «Минска-2»
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Германия продолжит работу в «нормандском формате» в рамках «Минска-2» 

РИА Новости 14 марта 2018
БЕРЛИН, 14 мар — РИА Новости. Германия продолжит активную работу в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) над поиском решения в рамках минских договоренностей ("Минск-2"), заявил, выступая в МИД ФРГ, новый глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас.
"Украинский кризис остается испытанием для нашей решимости и нашего единства в Европейском союзе, а также с американскими союзниками. Германия продолжит в рамках «нормандского формата» активно работать над решением, но настаивая на соблюдении обязательств, которые взяли на себя стороны в рамках минских договоренностей", — сказал Маас.
Его выступление транслировал в прямом эфире телеканал N24.
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