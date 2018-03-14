Косачев рассказал, зачем Британии «дело Скрипаля»

Косачев рассказал, зачем Британии могло понадобиться «дело Скрипаля»

Великобритания может использовать "дело Скрипаля", чтобы вернуть себе роль ключевого мирового игрока, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, отметив, что это очень похоже на фирменный британский стиль.

"Если все делалось сознательно, чтобы вернуть Лондон на позиции ключевого мирового игрока, использовав внешнеполитическую невнятицу США и смену власти в ФРГ, — то это крайне грязная игра. Что, впрочем, как раз очень похоже на фирменный британский стиль", — написал Косачев в Facebook. Выступая в среду в парламенте, премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО.

Сенатор задался вопросом, не потому ли именно в Британии так "картинно-подозрительно, как в британских детективах, все время гибнут шпионско-экономические мигранты, чего не происходит в других странах с менее слабыми детективными традициями?".

Комментируя дело Сергея Скрипаля, Косачев подчеркнул: мотива нет, доказательств нет.

"Следствие не проводилось. Приговор вынесен. Казнь приведена в исполнение. Шерлок Холмс переворачивается в гробу", — отметил он.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал чушью обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля, но отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией по этому делу.