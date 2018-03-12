Соглашение о формировании нового правительства подписали в Германии

Переговоры между представителями партий длились более пяти месяцев, сообщает "Газета.ру"

Ранее немецкие социал-демократы во время внутрипартийного вотума согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС.