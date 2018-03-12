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Соглашение о формировании нового правительства подписали в Германии
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Соглашение о формировании нового правительства подписали в Германии 

Москва24 12 марта 2018
Фото: Москва24
Коалиционное соглашение о формировании нового правительства в Германии подписали канцлер страны Ангела Меркель, глава христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц.
Переговоры между представителями партий длились более пяти месяцев, сообщает "Газета.ру".
Ранее немецкие социал-демократы во время внутрипартийного вотума согласились создать новое правительство Германии вместе с альянсом ХДС/ХСС.
Выборы в бундестаг прошли в Германии в конце сентября 2017 года. По итогам было принято решение формировать коалиционное правительство. Проект соглашения представили в Берлине 7 февраля.
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