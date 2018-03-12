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СМИ сообщили об оцеплении территории вокруг британского парламента
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СМИ сообщили об оцеплении территории вокруг британского парламента 

РИА Новости 12 марта 2018
РИА НОВОСТИ. ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОЦЕПЛЕНА ИЗ-ЗА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА — АГЕНТСТВО РЕЙТЕР
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