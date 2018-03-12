Почему пять стран против «Северного потока—2»

Почему пять стран Европы выступили против «Северного потока — 2»

Латвии и Спикеры парламентов Литвы Польши поддержали парламенты Украины Молдавии , подписав коллективное письмо-протест против строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению пяти стран Евросоюза, газопровод СП-2 «направлен на энергозависимость ЕС от России » и представляет опасность для Прибалтики. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток-2» политическим проектом и инструментом давления Москвы на ЕС.

Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши, а также спикеры Верховной рады Украины и парламента Молдавии подписали коллективное письмо, выразив протест против строительства газопровода «Северный поток-2». В тексте письма значится, что российский газопровод «направлен на обеспечение энергетической зависимости государств Европейского союза от России», сообщает «Польское радио».

Подписавшие документ политики также призвали страны Евросоюза обеспечить максимально полную имплементацию правил ЕС при эксплуатации «Северного потока-2».

«Польша давно стала независимой от «Газпрома», мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведём переговоры с Данией и Норвегией», — подчеркнул Моравецкий. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ходе пресс-конференции с коллегами из стран Прибалтики, что Варшава «добилась независимости» от газа из России, а также подверг проект СП-2 резкой обструкции.

Рига и Он также добавил, что Варшава, равно как и Вильнюс Таллин , считают проект «Северного потока-2» крайне опасным для региона.

«Северный поток-2» может повредить энергетической независимости ЕС», — заявил глава парламента Литвы Викторас Пранцкетис. Основная опасность кроется, по мнению Моравецкого, в тайной политической подоплеке СП-2. Хотя газопровод подают как коммерческий проект, он «является, безусловно, политическим инструментом, увеличивающим зависимость Евросоюза от поставок энергии из России — единственного источника». Польский премьер отметил, что СП-2 должен оцениваться как «геополитический проект», сопровождаемый решением России отказаться от газового транзита через Украину.

Ранее председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный заявил в интервью ФАН, что решение Стокгольмского арбитража по поводу спора «Газпрома» и «Нафтогаза» может оказать влияние на судьбу «Северного потока-2». Возникший конфликт между газовыми корпорациями будет использован для политического давления на СП-2 противниками этого проекта. Кроме того, Завальный отметил, что от решения Международного арбитражного суда выигрывают в первую очередь Соединенные Штаты

Парламентарий отметил, что «основная задача Вашингтона — максимально снизить глобальную конкурентоспособность не только России, но и Евросоюза».

Целью же противников «Северного потока-2» будет очередное педалирование темы «опасной энергетической зависимости» и «непредсказуемости России как поставщика», подчеркнул депутат. При этом Завальный выразил надежду, что проект будет реализован в срок.

3 марта представители германского экологического объединения Nabu решили обратиться в суд ФРГ для того, чтобы не допустить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны. Отмечается, что немецкие экологи видят опасность в том, что газопровод будет проходить через морские природоохранные зоны, что создаст опасность для существования морских животных.

22 февраля финансовый директор Nord Stream 2 Поль Коркоран заявил, что компания ожидает получить разрешение на строительство «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии через несколько недель. Он также подчеркнул, что разрешения остальных стран планируется получить в течение следующих нескольких месяцев.

Накануне, 21 февраля, ррезидент России Владимир Путин заявил, что, по его убеждению, проект строительства газопровода «Северный поток-2» будет реализован. В тот же день австрийская OMV профинансировала СП-2 в 2017 году на €324 млн «В 2017 году произошли первые платежи по соглашениям о финансировании проекта газопровода „Северный поток-2“, в результате чего зафиксирован отток денежных средств в размере €324 млн», — значится в финансовом отчете OMV.

8 февраля заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что компания ожидает получения всех необходимых разрешений на строительство «Северного потока-2» от Финляндии Швеции , России и Дании в течение первого полугодия.

«Проект идет точно в графике, без каких-либо отклонений… Сейчас важный очень этап, что вслед за разрешением, полученным в Германии на строительство газопровода в ее территориальных водах, мы в течение первого полугодия должны получить разрешения, соответственно, от Финляндии, Швеции, России и Дании», — заявил Медведев.

«Газопровод «Северный поток — 2» не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз ее укрепляет просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей», — подчеркнула Захарова.

Она также отметила особо, что строительство газопровода не направлено против чьей-либо возможности осуществлять транзит газа на условиях свободной конкуренции.