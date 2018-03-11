СМИ: три страны ЕС высказались против «Северного потока-2» 

Польские СМИ сообщили, что Варшава и еще две страны поставили свои подписи под письмом, в котором выражается протест против строительства газопровода «Северный поток-2», передает RT.
Ранее польский премьер заявлял, что Россия является самой серьезной угрозой для Польши. В конце января он просил США наложить санкции на строительство «Северного потока — 2». Между тем, Германия дала официальное разрешение на строительство газопровода.
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