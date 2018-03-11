Ещё
СМИ: три страны ЕС высказались против «Северного потока-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Александр Павловский
Умер Александр Павловский

СМИ: три страны ЕС высказались против «Северного потока-2» 

Аргументы и Факты 11 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Польские СМИ сообщили, что Варшава и еще две страны поставили свои подписи под письмом, в котором выражается протест против строительства газопровода «Северный поток-2», передает RT.
Документ ранее подписали Молдавия и Украина, теперь к ним присоединились Польша, Латвия и Литва.
Ранее польский премьер заявлял, что Россия является самой серьезной угрозой для Польши. В конце января он просил США наложить санкции на строительство «Северного потока — 2». Между тем, Германия дала официальное разрешение на строительство газопровода.
К чему приведет расторжение контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом»?
К чему приведет расторжение контрактов, АиФ.ru спросил у независимого экономического эксперта Антона Шабанова. Подробнее.
Аргументы и Факты: последние новости
Меркель утверждена в должности канцлера Германии Минобороны: заявление британского министра - «риторика базарной хабалки» К выходным в Москву вернутся морозы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму178
Мясорубка в Гудаури25
В ООН сорвали выступление России268
Третья мировая война наступила для Климкина87
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям197
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение