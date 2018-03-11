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Франция хочет стать ключевым партнером для Индии в Европе, заявил Макрон
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Франция хочет стать ключевым партнером для Индии в Европе, заявил Макрон 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар — РИА Новости. Франция стремится стать самым близким партнером Индии среди европейских стран, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
"Франция является отправным пунктом в Европе, и мы хотим стать главным партнером для Индии среди европейских стран", — сказал Макрон, открывая переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.
В качестве первостепенной цели своего визита он назвал «подписание на десятилетие вперед соглашения с Индией по обеспечению безопасности в регионе». «Я считаю, что связи между нашими странами развиваются очень хорошо, и наши две великие демократии связывают исторические отношения», — отметил президент Франции, слова которого приводятся в сообщении канцелярии индийского премьера.
Макрон, прибывший в Индию государственным визитом по приглашению Моди, будет находиться в этой стране до 12 марта. Последний раз президент Франции посещал Индию в январе 2016 года — тогда глава государства присутствовал в качестве почетного гостя на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Республики.
Глава индийского правительства, в свою очередь, последний раз посетил Францию в июне 2017 года — вскоре после того, как Макрон был избран президентом страны.
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