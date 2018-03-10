СМИ: В ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине

Белоруссией. Группа хакеров, которая ранее атаковала правительственные серверы Германии , похитила протокол переговоров Евросоюза Великобритании относительно Brexit, а также документы по переговорам ЕС с Украиной

Как сообщил журнал Spiegel, во время кибератаки было похищено шесть документов. Первым был украден материал по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

На стадии похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие органы безопасности уже зафиксировали незаконное проникновение на правительственные серверы. Поэтому кибератака уже проходила под их контролем.