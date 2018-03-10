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Spiegel: атаковавшие серверы в ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине
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Spiegel: атаковавшие серверы в ФРГ хакеры украли документы по Brexit и Украине 

ТАСС 10 марта 2018
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БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Хакеры, осуществившие в 2017 году кибератаку на правительственную сеть ФРГ, в числе прочих похитили один протокол переговоров между Европейским союзом и Великобританией по Brexit. Об этом сообщил в субботу немецкий еженедельник Der Spiegel.
Кроме того, по сведениям журнала, киберпреступники скачали данные о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией. Однако к тому моменту немецкая сторона уже была в курсе хакерской активности и осознанно не блокировала доступ к этим документам, поскольку в них не было секретных сведений. Других подробностей на этот счет не приводится.
Всего было похищено шесть документов, пишет Der Spiegel.
В конце февраля стало известно, что атака была совершена в 2017 году. Как сообщалось, киберпреступники смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и Минобороны ФРГ.
В 2017 году в ФРГ прошли парламентские выборы, и германские власти неоднократно предупреждали о том, что иностранные хакеры попытаются повлиять на их исход. Однако ни одно из силовых ведомств не предоставило никаких доказательств в поддержку такого предположения. Впоследствии МВД ФРГ признавало, что правоохранительные органы не зафиксировали попыток хакеров повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами в Бундестаг.
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