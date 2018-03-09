Названы условия, при которых ЕС не введет меры против США

Источник назвал условия, при которых ЕС не введет торговые меры против США

Евросоюз не будет вводить торговые меры в отношении США , если страна не наложит ранее объявленные импортные пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, сказал журналистам чиновник в институтах ЕС, знакомый с вопросом.

"Если мы не будем затронуты мерами, мы не будем повышать пошлины в отношении (товаров из — ред.) США", — сказал он. Речь идет о так называемых мерах Евросоюза для балансировки ситуации в отношении определенных товаров из США, которые могут быть введены в ответ на торговые ограничения Соединенных Штатов по стали и алюминию. Как сообщалось ранее, эти меры Евросоюза, если и будут введены, будут соответствовать правилам Всемирной торговой организации

По его словам, если сталь и алюминий из ЕС будут исключены из-под действия анонсированных ранее пошлин США, то у Евросоюза не будет основания вводить так называемые меры для балансировки ситуации в рамках правил ВТО.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады Мексики , а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".