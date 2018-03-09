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Названы условия, при которых ЕС не введет меры против США
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Источник назвал условия, при которых ЕС не введет торговые меры против США 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Евросоюз не будет вводить торговые меры в отношении США, если страна не наложит ранее объявленные импортные пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, сказал журналистам чиновник в институтах ЕС, знакомый с вопросом.
Речь идет о так называемых мерах Евросоюза для балансировки ситуации в отношении определенных товаров из США, которые могут быть введены в ответ на торговые ограничения Соединенных Штатов по стали и алюминию. Как сообщалось ранее, эти меры Евросоюза, если и будут введены, будут соответствовать правилам Всемирной торговой организации.
"Если мы не будем затронуты мерами, мы не будем повышать пошлины в отношении (товаров из — ред.) США", — сказал он.
По его словам, если сталь и алюминий из ЕС будут исключены из-под действия анонсированных ранее пошлин США, то у Евросоюза не будет основания вводить так называемые меры для балансировки ситуации в рамках правил ВТО.
Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".
Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.
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