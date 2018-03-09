Евростат назвал траты Эстонии на оборону в 2016 году самыми высокими в ЕС

ТАЛЛИН , 9 мар — РИА Новости . Расходы Эстонии на оборону относительно ВВП в 2016 году оказались самыми высокими среди стран ЕС , сообщает европейское статистическое агентство Евростат. "Расходы Эстонии на оборону относительно ВВП были в 2016 году самыми высокими в ЕС, они составили 2,4% ВВП", — говорится в сообщении. За Эстонией следовали Греция (2,1%) и Великобритания (2%). Затраты на оборону стали самыми низкими в Ирландии (0,3%), Люксембурге (0,4%), Австрии и на Мальте (0,6%). По Евросоюзу в целом затраты на оборону составили 1,3% ВВП, в государствах еврозоны — 1,2%. В Эстонии затраты на оборону составили 6% госбюджета, что также является самым высоким в Европе показателем. За Эстонией следовали Великобритания (4,8%) и Литва (4,6%). А самым низким этот показатель был в Ирландии (1,1%), Люксембурге (1%) и Австрии (1,2%).