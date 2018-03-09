СМИ рассказали о состоянии Скрипаля

Британские СМИ рассказали о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля

"Двое пострадавших при инциденте находятся в больнице по-прежнему в крайне серьезном состоянии. Офицер полиции, также пострадавший от воздействия вещества, в сознании, общается с коллегами, ему оказывается вся необходимая помощь", — заявила в эфире телеканала Sky News глава британского МВД Эмбер Радд, находящаяся с визитом в Солсбери, где произошел инцидент. Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в Великобритании в результате отравления неизвестным веществом, остается очень тяжелым.

"Что касается дальнейших действий, нам нужно подождать, пока мы точно не поймем, какие могут быть последствия и каков источник этого нервно-паралитического отравляющего вещества", — добавила она.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД, ни премьер Тереза Мэй , говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон . Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".