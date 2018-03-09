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СМИ рассказали о состоянии Скрипаля
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Британские СМИ рассказали о состоянии экс-полковника ГРУ Скрипаля 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Состояние экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в Великобритании в результате отравления неизвестным веществом, остается очень тяжелым.
"Двое пострадавших при инциденте находятся в больнице по-прежнему в крайне серьезном состоянии. Офицер полиции, также пострадавший от воздействия вещества, в сознании, общается с коллегами, ему оказывается вся необходимая помощь", — заявила в эфире телеканала Sky News глава британского МВД Эмбер Радд, находящаяся с визитом в Солсбери, где произошел инцидент.
"Что касается дальнейших действий, нам нужно подождать, пока мы точно не поймем, какие могут быть последствия и каков источник этого нервно-паралитического отравляющего вещества", — добавила она.
Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. До сих пор единственным официальным лицом, кто назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества".
Полиция Уилтшира в четверг подтвердила, что в результате инцидента пострадал ее сотрудник Ник Бейли.
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