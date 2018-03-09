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Пучдемон обжаловал в суде свое отстранение от должности
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СМИ: Пучдемон обжаловал в испанском суде свое отстранение от должности каталонского лидера 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон обжаловал в Верховном суде (ВС) Испании свое отстранение от должности главы правительства Каталонии с помощью 155-й статьи конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона. Об этом сообщила в пятницу газета La Vanguardia.
По ее информации, политик надеется обжаловать декрет, одобренный 27 октября прошлого года. Он предусматривает отстранение от должности Пучдемона на основании мер, утвержденных Сенатом (верхняя палата парламента Испании) в отношении каталонского кабмина в связи с применением 155-й статьи конституции.
27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. После этого было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Премьер Испании Мариано Рахой распустил региональный парламент и назначил выборы в Каталонии.
Экс-глава автономии бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории пиренейского королевства действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться выхода Каталонии из состава Испании.
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