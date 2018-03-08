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ЕС заморозил переговоры по Brexit
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ЕС заморозил переговоры по Brexit до решения вопроса о границе с Ирландией 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Reuters
Глава Совета Европы Дональд Туск заявил, что ЕС не станет вести с Великобританией переговоры по торговле после Brexit и другим вопросам, пока не будет решен вопрос о границе с Ирландией. Об этом сообщает The Independent.
"Сегодня мы знаем, что правительство Великобритании отвергает таможенную и нормативную границу по Ирландскому морю, единому рынку ЕС и таможенному союзу", — сказал Туск.
Он отметил, что ЕС уважает эту позицию, однако надеется, что правительство Британии представит варианты урегулирования проблемы.
Ранее сообщалось, что Туск предложил соглашение после Brexit с нулевым тарифом по всем секторам торговли.
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