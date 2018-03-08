ЕС заморозил переговоры по Brexit до решения вопроса о границе с Ирландией

"Сегодня мы знаем, что правительство Великобритании отвергает таможенную и нормативную границу по Ирландскому морю, единому рынку ЕС и таможенному союзу", — сказал Туск. Глава Совета Европы Дональд Туск заявил, что ЕС не станет вести с Великобританией переговоры по торговле после Brexit и другим вопросам, пока не будет решен вопрос о границе с Ирландией . Об этом сообщает The Independent.

Он отметил, что ЕС уважает эту позицию, однако надеется, что правительство Британии представит варианты урегулирования проблемы.

Ранее сообщалось, что Туск предложил соглашение после Brexit с нулевым тарифом по всем секторам торговли.